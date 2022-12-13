17 عملا مقاوما في الضفة خلال 24 ساعة

وثق مركز فلسطيني تنفيذ المقاومين والشباب الثائر 17 عملا مقاوما ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق عدة بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، في توثيقه، بوقوع 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات متفرقة بالضفة.

وتركزت المواجهات مع قوات الاحتلال في 8 مناطق في محافظات الضفة، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب آليات وجنود الاحتلال.

وفي العمليات النوعية، وقعت اشتباكات متكررة وإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين، إضافة إلى إطلاق النار على حاجز الجلمة.

كما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال، المتمركزين عند حاجز بيت فوريك في نابلس.

وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين، في قرية دير أبو مشعل بمحافظة رام الله.

واندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس، وقرب مستوطنة بسجوت برام الله، إلى جانب مواجهات أخرى في جنين.

كما اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال في مردا بسلفيت، وقرب الجدار الفاصل بطولكرم وقلقيلية، ومخيم العروب بالخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين