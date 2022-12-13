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لأول مرة منذ 10 سنوات.. إلغاء المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي

13 ديسمبر 2022 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
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لن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المؤتمر الصحفي السنوي له لأول مرة منذ 10 سنوات، وذلك في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله للصحفيين "لن يكون هناك مؤتمر صحفي قبل العام الجديد"، وذلك ردا على سؤال عن المؤتمر.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس سوف يحاول "إيجاد فرصة" بدلا من المؤتمر للتحدث مع الصحفيين.

يشار إلى أن بوتين يعقد المؤتمر الصحفي سنويا في نهاية ديسمبر/كانون الأول منذ أن عاد للرئاسة عام 2012، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا وممثلو وسائل الاعلام الأجنبية في موسكو، ويبثه التلفزيون مباشرة ويستمر لفترة تتجاوز 3 ساعات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أورد موقع "ديلي بيست" (Daily Beast) الأميركي أنباء عن احتمال إلغاء الرئيس بوتين مؤتمره الصحفي "الكبير"، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، وأشار إلى أن وضع القوات الروسية بأوكرانيا يلعب دورا مهما في قرار الإلغاء.

المصدر / وكالات
#روسيا #بوتين

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