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مفاجأة في تدريبات منتخب فرنسا قبل 48 ساعة من مباراة المغرب

12 ديسمبر 2022 . الساعة 23:17 بتوقيت القدس
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مفاجأة في تدريبات منتخب فرنسا قبل 48 ساعة من مباراة المغرب

غاب لاعبا المنتخب الفرنسي حامل اللقب دايو اوباميكانو وأوريليان تشواميني عن التمارين الجماعية الاثنين في الدوحة قبل يومين من مباراة نصف نهائي مونديال 2022 امام المغرب، حسب ما لاحظ صحافيو وكالة فرانس برس.

واستُهلت الحصة التدريبية بفترة احماء تحت قيادة المعد البدني سيريل موين خلال فترة الربع الساعة الاولى المخصصة للصحافيين.

وكان قد تعرض لاعب وسط ريال مدريد الاسباني تشواميني لكدمة في ربلة الساق أمام إنكلترا السبت في ربع النهائي، وهو ما يفسر الاحتياطات المتخذة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" اليومية أن مدافع بايرن ميونيخ الالماني اوباميكانو يعاني من التهاب في الحلق.

وتأمل فرنسا ان تتجاوز عقبة المغرب مفاجأة البطولة لتواجه الفائز بين منتخبَي الارجنتين وكرواتيا في النهائي الاحد.

المصدر / وكالات
#فرنسا #المغرب #كأس العالم #قطر2022

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