مبابي يتسبب بغضب جماهير فريقه قبل مباراة المغرب وفرنسا

سيطر الغضب على جماهير باريس سان جيرمان، بسبب تعليق مهاجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي، على منشور للنجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو عبر إنستغرام، وصف به النجم البرتغالي بأنه لاعب كرة القدم الأفضل في التاريخ.

وأكدت صحيفة "بيلد" أن جماهير باريس سان جيرمان غاضبة من تعليقات مبابي تجاه رونالدو، مشيرة إلى أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عاماً، أراد استفزاز زميله في الفريق ليونيل ميسي بوصف منافسه اللدود رونالدو باللاعب الأفضل في التاريخ.

واعتادت فئة كبيرة من الجماهير إطلاق مصطلح (Goat) اللاعب الأفضل في كل العصور على ميسي، لكن مبابي تجاهل ذلك وأطلق هذا اللقب على رونالدو، ما تسبب في إثارة غضب محبي ميسي ومشجعي باريس سان جيرمان على حد سواء.

وشهدت علاقة مبابي مع ميسي في باريس سان جيرمان بعض الفتور في بداية الموسم الحالي، خاصة مع تعمد النجم الفرنسي الاصطدام بزميله الأرجنتيني في إحدى المباريات، ما تسبب في إثارة دهشة نجم التانغو المخضرم.

وتفاعل كيليان مبابي، مهاجم المنتخب الفرنسي، مع الرسالة التي نشرها كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي بعد الإقصاء من مونديال قطر 2022، واصفًا النجم السابق لمانشستر يونايتد أنه "الأعظم على مر التاريخ".

وعلّق مبابي البالغ من العمر 23 عامًا على منشور بعث من خلاله البرتغالي رسالة مؤثرة عقب خروج البرتغال من ربع نهائي مونديال قطر 2022، حيث وضع مهاجم باريس سان جيرمان بعض الرموز التعبيرية التي تصف رونالدو بالــ (Goat) أي الأعظم في تاريخ كرة القدم.

ويعد مبابي واحدًا من أكثر المعجبين بقدرات كريستيانو رونالدو، حيث نشأ اللاعب الفرنسي في موناكو وقد ظهرت صور رونالدو معلقة في غرفته الصغيرة.

المصدر / وكالات