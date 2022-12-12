الهيئة القيادية لأسرى حماس تنعى المحرر الطوري

نعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الاثنين، إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الأسير المحرر إبراهيم الطوري (41عامًا) الذي توفي اليوم بحادثة أليمة في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن الأسير "الطوري"، أمضى 16 سنةً في سجون الاحتلال.

ودعت لرص الصفوف والابتعاد عن الفتنة والفرقة، مشيرةً إلى أن هذه الجرائم بتواطؤ من الاحتلال.

وقتل الأسير المحرر إبراهيم الطوري (41 عامًا)، مساء اليوم الإثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار أمام منزله في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل.

وكان الطوري قد اعتقل عام 2004 وحكمت عليه السلطات الإسرائيلية بالسجن 16 عاما بتهمة التخطيط لاختطاف جندي، وأفرج عنه في تموز/يوليو 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين