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الاستخبارات التركية والسورية تجريان محادثات من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا

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الاستخبارات التركية والسورية تجريان محادثات من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا

12 ديسمبر 2022 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، أن الاستخبارات التركية والسورية تجري محادثات من أجل عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا.

وخلال كلمة له في البرلمان التركي خلال مناقشة ميزانية وزارة الخارجية ضمن موازنة العام 2023، قال تشاووش أوغلو: "مستعدون للعمل والتعاون مع الجانب السوري (دمشق)، معاً، في مجالات مكافحة "الإرهاب" والمضي قدما بالعملية السياسية في سوريا، وعودة اللاجئين..إذا تصرف النظام السوري بجدية".

وأضاف: "نتواصل مع النظام السوري عن طريق أجهزة المخابرات".

المصدر / وكالات
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