هنية يكشف عن 6 معالم ناظمة لرؤية حماس وتقدمها بطريق العودة والتحرير

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في خطاب له بمناسبة ذكرى انطلاقة الحركة الـ35 إن "ذكرى انطلاقة حركة حماس شكلت تحولًا مهمًا و إيذانًا بعهد جديد في مسيرة الصراع مع المشروع الصهيوني".

وأضاف: "سجلت حركتنا مع شعبنا صفحات مجيدة كُتبت فصولها بدم الشهداء الأبرار وعذابات وبطولات الأسرى وجراحاتنا في كل مكان".

وتابع: "أوجه التحية لشعبنا الفلسطيني ولشهدائنا وفي مقدمتهم شيخنا المؤسس أحمد ياسين، ولأسرانا في سجون الاحتلال كالجبال الشامخة ينتظرون كسر القيد".

وأوضح أن حماس سجلت معالم عظيمة كإطار ناظم لرؤيتها وتقدمها على طريق التحرير والعودة.

ولفت أن المعلم الأول هو أن حماس ثابتة في مواقفها السياسية واضحة في استراتيجيها لم تتبدل ولم تتغير تجاه نظرتها لفلسطين ولثوابت قضية فلسطين.

وأشار أن المعلم الثاني هو تراكم القوة في مشروع المقاومة الذي شكلت فيه حماس عنصرا حاسما في كل المواجهات التي خاضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وفي خارجه.

أما ثالثها، مزاوجة حماس بين المقاومة والسياسة قائلا: "لم تكن السياسة على حساب مشروعها وخيارها المقاوم، بل احتضنت المقاومة حتى تعاظمت ووصلت إلى تشكيل جيش القسام".

ورابع المعالم وفق هنية هو اعتماد حماس استراتيجية الانفتاح على كل دولنا العربية والإسلامية وأدارت العلاقات بتوازن دقيق من منطلق أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة.

وقال: "المعلم الخامس هو أن حماس تمثل امتدادًا لمسيرة المقاومة المباركة وإضافة نوعية وحازمة وواضحة وحاسمة لفصائل العمل الوطني والإسلامي وإنها على امتداد عمرها تتمسك بوحدة شعبنا في الداخل والخارج".

وأضاف: "المعلم السادس هو انفتاح حماس على كل أحرار العالم وبنت علاقات مع الكثير من العناوين حتى في الساحات الغربية التي تؤمن بأحقية الشعب الفلسطيني بدولته واستقلاله وعودته وترى أن الاحتلال يشكل ظلم تاريخي لشعب فلسطين".

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين