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ماذا قال بنزيمة قبل مباراة المغرب وفرنسا؟

12 ديسمبر 2022 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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ماذا قال بنزيمة قبل مباراة المغرب وفرنسا؟

نشر حائز الكرة الذهبية الغائب عن كأس العالم بسبب الإصابة كريم بنزيمة رسالة دعم لمنتخب بلاده فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيها أنه "خلف" شركائه في السعي إلى ثنائية تاريخية في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

وكتب مهاجم ريال مدريد عبر حسابيه على تويتر وإنستغرام "هيا يا رفاق، هناك مباراتان أخريان وبتنا قاب قوسين (...) أنا خلفكم".

وأرفق بنزيمة رسالته بصورة للاتحاد الفرنسي للعبة يظهر فيها زملاؤه وخصوصاً أوريليان تشواميني، أنطوان غريزمان، وأوليفييه جيرو.

ومنذ غادر قطر لإصابة في فخذه خلال التدريبات قبل أيام من المباراة الافتتاحية لـ"الديوك" في المونديال، لم يتحدث مهاجم ريال مدريد علناً عن كأس العالم، على عكس العديد من الغائبين على غرار بول بوغبا ومايك ماينان أو بريسنيل كيمبيمبي.

وكان بنزيمة قال ليلة إعلان انسحابه "في حياتي لم أستسلم أبداً، ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما كنت أفعل دائماً، لذلك يقول لي المنطق أن أترك مكاني".

واستأنف بنزيمة تدريباته مع ريال مدريد السبت.

ولم يختر مدرب المنتخب ديدييه ديشان اي اسم مكانه في القائمة الرسمية للديوك في كأس العالم.

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أشار الاتحاد الدولي (فيفا) أنه في حالة التتويج، فإنه سيمنح ميدالية لكل لاعب وأن بنزيمة "يحق له" الحصول على واحدة، لكن قرار اعتباره بطل العالم يعود في النهاية إلى المنتخب الفرنسي.

المصدر / وكالات
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