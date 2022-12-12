هدية إلى جماهير مونديال قطر 2022 حول العالم

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، عن تقديمها هدية لجماهير كأس العالم 2022 بعد الوصول إلى مباريات نصف نهائي ونهائي المونديال القطري.

وكشفت مصادر إعلامية أن شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، ستبث جميع المباريات المتبقية في كأس العالم 2022 مجانا على قنواتها المفتوحة.

ووصلت بطولة كأس العالم 2022 إلى مراحلها الأخيرة بعد أن حجزت أربعة منتخبات مقاعدها في الدور نصف النهائي وهي المغرب، وفرنسا، وكرواتيا، والأرجنتين.

ووفقا للصحفي المصري والمحلل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، محمد الجزار، فمن المقرر أن يتم بث المباريات الأربعة المتبقية في مونديال قطر على قنوات "بي إن سبورتس" وقناة الكأس دون تشفير.

وكتب الجزار على حسابه في "تويتر": "أجمل هدية للجماهير العربية.. ختامها مسك.. المباريات المتبقية من مونديال العرب ستبث بدون تشفير على بي إن سبورتس وقناة الكأس".

وأضاف مستعرضا المباريات التي سيتم بثها مجانا: "المغرب ضد فرنسا، الأرجنتين ضد كرواتيا، المباراة النهائية، ومواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع".

وتجدر الإشارة بأن شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت قبل انطلاق البطولة، بث 22 مباراة من المونديال عبر قناتها المفتوحة بشكل مجاني.

المصدر / فلسطين أون لاين