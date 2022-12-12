"الطاقة" تشرف على مشروع محطة طاقة شمسية غزة

قامت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بمتابعة سير العمل ضمن مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية، والذي تنفذه شركة حياة غزة بقدرة 2 ميجاوات، والذي سيقام في المنطقة الحدودية لبلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس.

ونفذ فريق مختص بحضور إبراهيم الشنطي مدير دائرة المشاريع، ونادر طالب مدير وحدة أبحاث الطاقة زيارة ميدانية للاطلاع على سير العمل في المشروع على أرض الواقع، ومراحل إنجازه، والمعوقات والصعوبات التي قد تواجه تقدم المشروع.

وأكد الشنطي على أن الزيارة الميدانية هدفت لمعاينة المشروع، والاطلاع على مدى تقدم العمل في المشروع، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة شرعت بالأعمال المدنية، وتركيب جزء من الهيكل المعدني الخاص بالخلايا الشمسية.

وقال: "قمنا كذلك بمعاينة عدد (22) أجهزة إنفيرترات طاقة شمسية في أحد المخازن التابعة لشركة حياة غزة والتي ستكون جزءا من المشروع". مضيفا: "ومن المتوقع أن تصل الخلايا الشمسية التي سيتم استخدامها في المشروع إلى الموقع خلال الأسابيع القادمة".

من جهته، أكد أن طالب أن سلطة الطاقة تولي أهمية قصوى لمثل هذه المشاريع وأن هناك عدة مشاريع مطروحة قيد الدراسة، مشجعا المستثمر المحلي بالاهتمام بمثل هذه المشاريع، وذلك وفقا للأنظمة المعتمدة بالخصوص.

جدير بالذكر، أن هذا المشروع سيكون ممول، حيث تم توقيع اتفاقية شراء طاقة بين شركة حياة غزة للطاقة البديلة، وشركة توزيع الكهرباء، وبمصادقة سلطة الطاقة وذلك بتاريخ 9/6/2022.

المصدر / فلسطين أون لاين