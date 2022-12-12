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غزة.. أحكامًا مشددة بالحبس والغرامة المالية في قضايا مخدرات

12 ديسمبر 2022 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى، اليوم الإثنين، حكمًا بالسَّجن مدة عشرين سنة مع النفاذ تُخصم منها مدة التوقيف على المتهمين (ع/أ) و(أ/ف) وغرامة مالية (20000) دينار أردني لكلٍّ منهما أو الحبس مدة سنتين بدلًا منها.

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كما حكمت على المتهم (م/ب) بالسجن مدة عشر سنوات مع النفاذ تُخصم منها مدة التوقيف، وغرامة مالية (10000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها، ومصادرة المواد المضبوطة.

وبيّنت أنّ تلك الأحكام جاءت بتهمة حيازة موادٍ مُخدّرة من نوع حشيش واترمال وروتانا؛ بقصد الاتجار والتعاطي والمساعدة بالاتجار، استنادًا لمواد قانون المخدرات والمؤثّرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013م.

المصدر / فلسطين أون لاين
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