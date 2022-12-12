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الأسير أحمد سلامة من قلقيلية يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

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الأسير أحمد سلامة من قلقيلية يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

12 ديسمبر 2022 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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الأسير أحمد سلامة

دخل الأسير أحمد سلامة (38 عاماً) من قلقيلية، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2003.

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وأوضح نادي الأسير، في بيان مقتضب، أن الأسير سلامة تعرض للمطاردة لمدة عامين، وقبل أشهر من اعتقاله أصيب بجروح بالغة، ما سبب له إعاقة في يده اليمنى، وما يزال يعاني آثارها حتى اليوم، وعقب اعتقاله واجه تحقيقا قاسيا وطويلا، ولاحقا حكم عليه بالسجن لمدة 24 عاماً.

وحصل سلامة وهو بالأسر على شهادة البكالوريوس، والآن يُكمل دراسة الماجستير، علماً أنه عقد قرانه بالأسر عام 2018، وفقد والده مؤخراً وحرمه الاحتلال من وداعه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى #سجون الاحتلال #أحمد سلامة

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