بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، غداً الثلاثاء.

وقالت الهيئة، إن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الرابعة، والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/40) للاطلاع على الكشف اضغط هنا، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/48) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

المصدر / فلسطين أون لاين