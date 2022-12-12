في مباراة محط اهتمام الجماهير العربية والغربية، يلتقي يوم الأربعاء، المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي في مونديال قطر، في نصف نهائي مونديال قطر.

ويتطلع المنتخب المغربي إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

وتُقام مباراة المغرب وفرنسا يوم الأربعاء المقبل على ملعب "البيت" في الخور بقطر، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش، 21:00 بتوقيت فلسطين ومصر، 22:00 بتوقيت السعودية وقطر، 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر.

وسيبث "فلسطين أون لاين" وعبر هذا الخبر المنشور المباراة مباشرة، مع انطلاقة صافرة الحكم الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين