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إشبيلية يتغنى بإنجاز النصيري وبونو في المونديال

12 ديسمبر 2022 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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إشبيلية يتغنى بإنجاز النصيري وبونو في مونديال قطر

تغنّى حساب نادي إشبيلية الإسباني، باللغة العربية على تويتر، بالثنائي المغربي المتألق في نهائيات كأس العالم قطر 2022 مع "أسود الأطلس"، الحارس ياسين بونو والمهاجم يوسف النصيري، بعد تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي المونديال على حساب منتخب البرتغال.

ونشر حساب إشبيلية صورة الثنائي مع جائزة رجل المباراة، بتعليق: "ولادنا مزهيين المغرب"؛ إذ حصل عليها بونو، لكنه قرر مشاركتها مع النصيري بعد تسجيله الهدف الأغلى برأسية رائعة في شباك الحارس ديوغو كوستا في الدقيقة (42)، ليصبح منتخب المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم.

كما أصبح النصيري أكثر اللاعبين العرب تسجيلاً في تاريخ كأس العالم، بالتساوي مع السعوديَين سالم الدوسري وسامي الجابر، والتونسي وهبي الخزري برصيد ثلاثة أهداف.

وانضم النصيري إلى نادي إشبيلية في انتقالات يناير/ كانون الثاني 2020، قادماً من ليغانيس في صفقة انتقال حر، ولعب مع النادي الأندلسي في 122 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 37 هدفا وصناعة 3 أهداف.

وشارك النصيري مع إشبيلية في 15 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، نجح في هز الشباك مرتين فقط في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ الأولى في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني (1-4) في الجولة الثالثة، والثانية في مرمى كوبنهاغن (3-0) في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وأشاد حساب النادي الإسباني بحارسه بونو في تغريدة أخرى، قائلاً باللهجة المغربية: "السبع.. زهرتو واعرة"، وذلك بعد أن أسهم بقسط كبير في بلوغ "أسود الأطلس" المربع الذهبي للمونديال، بتلقيه لهدف وحيد عبر زميله نايف أكرد بالخطأ في مرماه.

المصدر / وكالات
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