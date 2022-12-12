وظائف شاغرة في الحرازين مول بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن الحرازين مول بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لعاملين للعمل بعدد من أقسام المول .

الوظائف المطلوبة / مطلوب عاملين بالأقسام التالية :

1- قسم البهارات والتعبئة / عدد 1

2- قسم اللحوم / عدد 1

3- فني ترتيب ثلاجات / عدد 1

4- فني ترتيب وعرض منتجات / عدد 3

5- فني ترتيب عروض الحرازين الخارجية / عدد 2

شروط التسجيل

1- خبرة لا تقل عن سنتين .

2- حسن المظهر .

3- تحمل ضغط العمل .

4- سكان غزة النصر .

5- لبق الحديث .

6- العمر بين 20- 28 عام .

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال التواصل عبر واتس أب رقم 97259/751/5139 +

- العنوان: مدينة غزة - النصر - غرب مستشفى العيون- بجانب صيدلية برلين

- ينتهى التسجيل بتاريخ 13/12/2022