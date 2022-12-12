وظائف شاغرة في الحرازين مول بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن الحرازين مول بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لعاملين للعمل بعدد من أقسام المول .
الوظائف المطلوبة / مطلوب عاملين بالأقسام التالية :
1- قسم البهارات والتعبئة / عدد 1
2- قسم اللحوم / عدد 1
3- فني ترتيب ثلاجات / عدد 1
4- فني ترتيب وعرض منتجات / عدد 3
5- فني ترتيب عروض الحرازين الخارجية / عدد 2
شروط التسجيل
1- خبرة لا تقل عن سنتين .
2- حسن المظهر .
3- تحمل ضغط العمل .
4- سكان غزة النصر .
5- لبق الحديث .
6- العمر بين 20- 28 عام .
طريقة التسجيل
- للتسجيل من خلال التواصل عبر واتس أب رقم 97259/751/5139 +
- العنوان: مدينة غزة - النصر - غرب مستشفى العيون- بجانب صيدلية برلين
- ينتهى التسجيل بتاريخ 13/12/2022