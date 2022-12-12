فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رباعي نصف النهائي يبحث عن تاريخه الخاص

القانوع: مهرجان انطلاقة "حماس" يمثل استفتاءً جديدًا على المقاومة

أمن السلطة يشنُّ حملة استدعاءات مسعورة في صفوف نشطاء "حماس"

الركراكي مُصر على مواصلة الحلم المجاني

المغرب وفرنسا أول مواجهة رسمية في كأس العالم

"حماس" تنعى الفتاة "زكارنة" وتدعو لمواصلة الاستنفار لصدّ عدوان الاحتلال

الفريق المغربي نموذج يحتذى به في شتى الميادين

أسرى "عوفر" يقررون إرجاع وجبتي طعام تضامنا مع الأسيرين "أبو حميد" و"دقة"

مونديال قطر.. الفدائيون على درب أسود الصحراء

عائلة العجلوني تتخذ من ردهة المطبخ مهدًا لأطفالها

بالصور مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

12 ديسمبر 2022 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

اقرأ أيضاً: "حماس": اقتحام الأقصى يمثل انتهاكًا لقدسيته يستوجب النُّصرة

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض "الأقصى" يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

70c84656-a10d-4d6c-bb32-01dfa4fe779a.jpg


6758cb51-633c-489b-a565-1dea90ee9fa3.jpg


f4c8bda4-5ec6-4d94-96a0-2747e7366787.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #قوات الاحتلال #مستوطنون #باحات الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة