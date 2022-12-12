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القانوع: مهرجان انطلاقة "حماس" يمثل استفتاءً جديدًا على المقاومة

12 ديسمبر 2022 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
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مهرجان انطلاقة "حماس" يمثل استفتاءً جديدًا على المقاومة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. عبد اللطيف القانوع أن الجماهير التي ستزحف بعد غدٍ نحو الكتيبة الخضراء تمثل استفتاءً جديداً على المقاومة الفلسطينية، وانتصاراً لحقوق شعبنا ودعمًا وإسناداً لأهلنا الثائرين في الضفة الغربية، وتعزيزاً لثبات المقدسيين، وأهل الداخل في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وأوضح القانوع أن استعدادات حركة "حماس" جارية على قدمٍ وساق لاستقبال الجماهير المهيبة على أرض الكتيبة الخضراء من مختلف مناطق قطاع غزة بعد غدٍ الأربعاء الساعة 12 ظهراً في مشهد مهيب وغير مسبوق لإحياء عرس انطلاقتها الـــ35.

وقال القانوع: "إن حركة حماس تهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني بالمشاركة الفاعلة والخروج والاحتشاد بكل قوة للانتصار للأقصى، ودعم أهلنا في الضفة، والتأكيد على التمسك بالحقوق والثوابت".

وتحتفي حركة "حماس" يوم الأربعاء بذكرى انطلاقتها الـ35، في مدينة غزة، فيما توقع مراقبون أن يشارك مئات الآلاف في المهرجان، فيما يحظر في الضفة الغربية قيام الحركة بأي نشاطات سياسية احتفالية، حيث أقدم عناصر أمن السلطة على توجيه مئات الاستدعاءات للطلبة الجامعيين والنشطاء وعناصر حركة حماس، وجهت لهم تهديدات لمنع اقامة أي فعاليات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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