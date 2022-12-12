أمن السلطة يشنُّ حملة استدعاءات مسعورة في صفوف نشطاء "حماس"

شنّت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملة استدعاءات واسعة النطاق في صفوف طلبة الجامعات ونشطاء وعناصر ومؤيدي حركة "حماس" في مدن الضفة وبلداتها.

ووِفق مصادر محلية، وجّهت أجهزة أمن السلطة المئات من أوراق الاستدعاء لاستجواب عناصر ونشطاء حماس، مع قرب إحياء الأخيرة لذكرى انطلاقتها الـ 35.

ونشرت الكاتبة الصحفية لمى خاطر تغريدة على تويتر صباح اليوم، قالت فيها: "سلطة التنسيق الأمني تُكثّف حملتها ضد طلبة الجامعات ونشطاء حماس في الضفة لمنع أيّ فعالية في ذكرى الانطلاقة".

وأضافت خاطر في تغريدتها: "هذا السعار سنوي بطبيعة الحال، لكنه هذا العام أشد شراسة بناء على تعليمات مُشغّليهم في الشاباك، نظرًا للتطورات في الضفة".

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وأردفت: "لا يجوز ترك طلاب الجامعات وحدهم في مواجهة هذه الانتهاكات القذرة".

ونشرت قناة كان العبرية، صباح اليوم أخبارًا، قالت فيها إنّ قوات أمن السلطة بالضفة شنّت عملية واسعة النطاق ومُركّزة، استدعت خلالها العشرات من نشطاء حماس من جميع أنحاء الضفة للاستجواب، وتم تحذيرهم من تنظيم أيّ تجمعات ورفع أعلام بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حماس.

وذكرت القناة العبرية، أنّ نشطاء من حركة "حماس"، تلقّوا تهديدات من أجهزة أمن السلطة بأنّ أيّ إحياء لذكرى انطلاقة حماس سيتم اعتقالهم على إثره فورًا.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منع أجهزة السلطة بالضفة المحتلة فعاليات ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين، مؤكدة أن شعبنا سيبقى حاضناً لمشروع المقاومة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي مساء الأحد أنّ المحاولات المستميتة التي تبذلها أجهزة السلطة لمنع فعاليات انطلاقة الحركة في الضفة الغربية محاولات فاشلة، مشددة على أنها لن تنجح في نزع فكرة المقاومة من صدور أبناء شعبنا.

وأدانت الحركة بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تنفذها أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال بشكل متزامن ومتناسق بحق أنصار الحركة في الضفة المحتلة.

وأكدت أنّ حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الـ35، تعاهد شعبنا الفلسطيني العظيم على الثبات على القيم والمبادئ الوطنية والتمسك بالمقاومة سبيلا للتحرير.

وطالبت الحركة السلطة بكف يدها الغليظة عن شعبنا، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والتوقف عن سياسة التنسيق الأمني لصالح الاحتلال على حساب شعبنا وخياراته ومبادئه الوطنية والتحررية.

المصدر / فلسطين أون لاين