الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، 9 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس، وهم: يوسف راتب الصرعاوي، ويوسف جمعة، وليث عمار، وجودت عمار، وأحمد عمار، وإسلام عواد".

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كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال "اعتقلت الشقيقين يوسف، ومجاهد حساسنة من العبيدية شرق بيت لحم، وناصر الكيلاني من بلدة يعبد في جنين".

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين