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مسلح يقتل ثلاث نساء في إيطاليا إحداهن صديقة رئيسة الوزراء

12 ديسمبر 2022 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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مسلح يقتل ثلاث نساء في إيطاليا

أفادت الشرطة الإيطالية بأن رجلاً قتل ثلاث نساء بالرصاص وأصاب أربعة أشخاص آخرين في روما، فجر الإثنين، في أعقاب خلاف حول مبنى سكني وفق تقارير.

وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني في منشور على فيسبوك، في وقت لاحق، أن إحدى الضحايا كانت صديقة شخصية لها.

وأطلق المشتبه فيه كلاوديو كامبي (57 عاماً) النار خلال اجتماع لسكان مبناه في منطقة شمال روما، مستخدماً مسدساً من طراز غلوك سُرق من منصة لإطلاق نار في مركز رماية.

وكان كامبي قد تحدث في منشور على مدونته في نوفمبر الماضي، عن علاقته الإشكالية مع الأشخاص الذين يُديرون المبنى، واتهمهم بمحاولة إبعاده عن مسكنه.

ومن بين النساء الثلاث اللواتي توفين متأثرات بجروحهن، نيكوليتا غوليسانو البالغة 50 عاماً والأم لطفل يبلغ 10 سنوات، والتي كانت تحضر الاجتماع بصفتها أمينة صندوق لجنة المبنى.

وكشفت ميلوني على فيسبوك أنهما صديقتان وأشادت بها بوصفها: "أمًّا وصديقة مخلصة تحفظ الأسرار، وكانت أيضاً امرأة قوية وهشة في آن".

وقالت إن القاتل قُبض عليه، آملة في أن "تأخذ العدالة مجراها سريعًا".

المصدر / وكالات
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