قطة "تورط" مسؤولاً بمنتخب البرازيل

خلال الأيام الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو لأحد مسؤولي المنتخب البرازيلي وهو يبعد قطة من أمام اللاعب فينيسيوس جونيور، بطريقة اعتبرت "فظة".

في التفاصيل وأثناء حديث فينيسيوس في مؤتمر صحافي، قاطعت تصريحاته قطة، وجلست أمامه على منصة المؤتمر.

فما كان من أحد مسؤولي المنتخب البرازيلي إلا أن قام بإبعاد القطة عن المنصة بطريقة "قاسية"، ما أثار غضباً على مواقع التواصل.

"لعنة القطة"

وربط ناشطون على وسائل التواصل بين خروج منتخب البرازيل من كأس العالم في قطر وبين ما سموه "لعنة القطة"، معتبرين أن "لعنة القطة" أصابت منتخب البرازيل الذي أقصي على يد كرواتيا بركلات الترجيح،.

إلى ذلك رفع المنتدى الوطني لحماية الحيوان والدفاع عنه دعوى قضائية ضد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) لسوء المعاملة المزعومة، مطالباً بتغريمه مليون ريال برازيلي، وفق وسائل إعلام محلية. وقال إنه سيتم استثمار الأموال في صندوق الاتحاد للبيئة.

أمل تبدد

يذكر أن أمل البرازيل في التتويج بلقبها السادس وإنهاء صيام 20 عاماً منذ لقبها الأخير تبدد الجمعة حين خسرت بركلات الترجيح من كرواتيا 4-2.

فقد أنقذ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش ركلة رودريجو الأولى بينما سدد ماركينيوس في القائم. ونفذت كرواتيا، وصيفة بطلة 2018، كل ركلاتها بنجاح لتحجز مقعد في قبل النهائي، بحسب رويترز.

وبعد تعادل دون أهداف خلال 90 دقيقة بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بمجهود فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.

لكن كرواتيا رفضت الاستسلام وأدرك برونو بتكوفيتش التعادل في الدقيقة 117 بالشوط الإضافي الثاني من تسديدة غيرت اتجاهها لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.

المصدر / وكالات