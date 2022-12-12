شهيدة واعتقالات باقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين

استشهدت فتاة واعتقل ثلاثة مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، للحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتاة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً) بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي بجنين، وتم اكتشافها من قبل مقاومين، حيث دارت اشتباكات عنيفة بالمكان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان هم: ثائر حثناوي وشقيقه محمد، وحسن مرعي من جنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وخاض المقاومون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال، وتصدوا للاقتحام وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص والقنابل محلية الصنع.

المصدر / فلسطين أون لاين