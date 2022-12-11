مقاومون يتصدون لاقتحام جيش الاحتلال لجنين

تصدى مقاومون فلسطينيون مساء اليوم الأحد، لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت الحي الشرقي من جنين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة خوض المقاومين اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافها بالعبوات محلية الصنع.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوقوع إصابة طفيفة برصاص الاحتلال الحي في الساق، مشيرة إلى أنها وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، فيم أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بإصابة 3 فلسطينيين بالأطراف السفلية برصاص الاحتلال.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مطارداً فلسطينياً وشقيقه من حي البيادر بجنين، قبل أن تنسحب من المدينة.

وأكدت مصادر محلية اعتقال قوات الاحتلال للشاب طلال مناصرة بعد مداهمة منزله في حي البيادر من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقبل ساعات، استهدف مقاومون فلسطينيون، حاجز عسكرياً لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس، بصليات كثيفة من الرصاص.

ووقعت عملية إطلاق نار قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس، فيما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري، وشرعت في عملية تمشيط بالمكان بحثاً عن المنفذين.

جاء ذلك بعد وقتٍ قصير من استهداف جدار الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، بعبوة محلية الصنع.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة الغربية، استشهاد (20) مواطنا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرين في نوفمبر الماضي. وبلغ مجموع العمليات التي رصدها “معطى” خلال نوفمبر (1029) عملاً مقاوماً، بينهم (80) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (43) عملية منها في جنين.





المصدر / فلسطين أون لاين