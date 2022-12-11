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عملية إطلاق نار في نابلس وتفجير يستهدف جداراً للاحتلال شرق القدس

11 ديسمبر 2022 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
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جدار الفصل العنصري (أرشيف)

استهدف مقاومون فلسطينيون مساء اليوم الأحد، حاجز عسكرياً لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس، بصليات كثيفة من الرصاص.

ووقعت عملية إطلاق نار قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس، فيما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري، وشرعت في عملية تمشيط بالمكان بحثاً عن المنفذين.

جاء ذلك بعد وقتٍ قصير من استهداف جدار الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، بعبوة محلية الصنع.

في المقابل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الجبل الطويل شرق رام الله والبيرة، وأطلق خلالها قناصة الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان.

كما أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي قرب الجدار الفاصل شمال مدينة قلقيلة، إضافة إلى إغلاق مداخل قرية مردا شمال سلفيت وسط إطلاق لقنابل الصوت.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة الغربية، استشهاد (20) مواطنا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرين في نوفمبر الماضي.

وبلغ مجموع العمليات التي رصدها "معطى" خلال نوفمبر (1029) عملاً مقاوماً، بينهم (80) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (43) عملية منها في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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