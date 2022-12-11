تصريح جريء للمدرب وليد الركراكي قبل مباراة المغرب وفرنسا.. ماذا قال؟

شدَّد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي على أن "أسود الأطلس" سيواصلون المشوار حتى المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، مؤكدا أن "الحلم مجاني ولا أحد بإمكانه منعنا من ذلك".

وقال الركراكي عقب التأهل التاريخي إلى نصف النهائي على حساب البرتغال: "أعتقد أنني أجبت على سؤال حول إمكانية تتويجنا باللقب العالمي وقلت وقتها عندما كانت امامنا 3 او 4 مباريات لبلوغ النهائي، لم لا. الحلم مجاني، من بإمكانه أن يمنعنا من الحلم! نحن هنا ونخوض مسابقتنا وبلغنا دور الأربعة".

وأضاف "ليس المنتخبات الأخرى من ستمنحنا كأس العالم أو أكبر المنتخبات الأوروبية لأنهم يحبون أن تبقى المنافسة بينهم ويكسبون اللقب، ولكن يجب علينا أن نبحث عنها واليوم أعتقد أننا بعثنا رسالة حقيقية بالنظر إلى مشوارنا في البطولة لأننا لم نلعب مع المنتخبات الصغيرة لعبنا فقط ضد المنتخبات الكبيرة".

وأبلى المنتخب المغربي البلاء الحسن في مشاركته السادسة في النهائيات وبات أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى دور الأربعة وعلى حساب منتخبات من العير الثقيل، بدأها بتعادل مع كرواتيا الوصيفة، وتلاها بفوز على بلجيكا ثالثة النسخة الاخيرة، 2-صفر، ثم كندا 2-1، إسبانيا (3-صفر بركلات الترجيح، الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر) والبرتغال 1-صفر.

وتابع "الآن، سأكون قاسيا شيئا ما وأقول أننا لم نفعل أي شيء حتى الآن، ولكننا على بعد لقاء واحد من المباراة النهائية ويجب أن تكون قويا للفوز علينا. سنرتاح ونرى كيف هي حالتنا البدنية وإذا كنا في مستوانا 100% سيكون من الصعب الفوز علينا هذا ما أود قوله إلى الذين سيواجهوننا".

وأردف قائلا "عندما تلعب في المونديال هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة. بالنسبة للصغيرة يجب ان تحلم وتثق في ما ترغب في تحقيقه وهذا ما قلته للاعبي فريقي خلال الأشهر الثلاثة السابقة التي أمضيتها في الطائرة أسافر من بلد إلى بلد. تحدثت إلى الجميع (حكيم) زياش و(سفيان) أمرابط وغيرهم، وقلت لن نذهب الى قطر لخوض 3 مباريات فقط، ضعوا ذلك في عقولكم لأنه مهم جدا ورسالتي وصلت الى الفريق والى بلدي والى القارة ولهذا كرة القدم هي أفضل لعبة في العالم، بإمكانك الإيمان بقدرتك على تحقيق الصعب والحلم فهذه رسالة كبيرة الى العالم واعتقد أن العالم الآن مع المغرب".

موجات طاقة إفريقية وعربية

وتابع "كان هذا خطابي منذ البداية. أدخل في عقولهم انه من الجيد المشاركة في كأس العالم والاحتفال بالتأهل إليها، صحيح أن هناك دائما هذه النظرة السلبية بأننا سنلعب 3 مباريات فقط، ولكن عندما نكون مجتمعين فيما بيننا وينظر بعضنا إلى البعض، فلدينا الجودة ونجوم يلعبون في افضل الاندية الاوروبية، زياش في تشلسي و(أشرف) حكيمي في باريس سان جرمان و(نصير) مزراوي في بايرن ميونيخ و(ياسين) بونو و(يوسف) النصيري في اشبيلية وبالتالي لدينا فريق يمكنه الفوز بمباريات في كأس العالم".

وأضاف "يجب أن يكونوا واثقين في مؤهلاتهم وبذل ما في وسعهم وعدم التحسر، كان هذا جنون بالنسبة لهم لكنهم صدقوني نسبيا، وأحيانا نحاول أن نكذب عليهم، ومن هذا المنطلق فهم قادرون على تحقيق هذا النوع من الانجازات".

وأصر الركراكي على أن "ما حققناه ليس له علاقة بالصدفة بل بالعمل الجاد، إنها ثمرة العمل الجاد. كان لدينا أصعب مسار ممكن في البطولة. ثم هناك هذا الجمهور. كانت لدينا طاقة الأفارقة والعالم العربي الذين يرسلون لنا هذه الموجات الإيجابية التي تجعل، في لحظة واحدة، الجميع يرغب في أن يفوز هذا المنتخب".

وأوضح "إنه إنجاز. لقد دخلنا التاريخ. وضعنا إفريقيا بين أفضل أربعة منتخبات في العالم. إنه فخر كبير بالنسبة لي وبالنسبة للاعبين الرائعين الذين يستحقون أن نتكلم عنهم".

المصدر / وكالات