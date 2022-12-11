أول تعليق لصديقة رونالدو حول هزيمته من المغرب

بعد خسارة المنتخب البرتغالي بوجه المغرب، السبت، انتقدت صديقة قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، المدرب فيرناندو سانتوس، ووجهت له رسالة قاسية عبر حساباتها على إنستغرام وتويتر.

وذلك بعد أن جلس رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال، كبديل خلال المبارتين الأخيرتين بوجه المغرب في الربع النهائي، وسويسرا في دور الـ16 الثلاثاء الماضي.

كتبت رودريغيز متوجهة لرونالدو الذي نشرت صورته: "اليوم كانت قرارات صديقك ومدربك سيئة، ذلك الصديق الذي قلت عنه الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام"، وتابعت: "حين دخلت إلى الملعب، رأيت كيف تغير كل شيء، لكن بعد فوات الأوان".

ولامت جورجينا المدرب، وكتبت: "لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم وأقوى سلاح لديك"، تابعت: "لم نخسر، لقد تعلمنا، كريستيانو نحن نحبك".

وتابعت جورجينا رسائلها للمدرب على تويتر قائلة: "لا أفهم لماذا حصل ذلك، لا يفعلون ذلك للمبتدئين. هل نسوا ما فعله رونالدو للفريق؟".

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات