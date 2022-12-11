المشروب المفضل في الشتاء!

يعد مشروب الزهورات واحداً من النباتات الطبيعية التي تزدهر وتشتهر في فصل الشتاء كمشروب يعالج الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية، علاوة على دخوله في تركيب صناعة الأدوية.

إليكم فوائد الزهورات وأهم أنواعها:

تقلل من الإجهاد

يشعر بعض الأشخاص بالتوتر وخاصة النساء، حيث يشعرن بالتوتر عدة مرات في اليوم، ويجدن صعوبة في الاسترخاء، ويشعرن بالإحباط نتيجة لتغير الهرمونات، لذا فإن الزهورات تساعد على تقليل التوتر.

تعزز الذاكرة

الزهورات لديها تأثير إيجابي على تعزيز الذاكرة نظرًا لما تتمتع به من روائح عطرة ونفاذة لديها القدرة على تنشيط المخ، وخاصة لدى من يعاني من ضعف التذكر.

تحسين الحالة المزاجية

يمكن أن يمنحك استنشاق رائحة الزهورات بنفسك تعزيزا قويا للمزاج، كما يمكن شراء باقة زهورات جميلة بألوان زاهية ذات رائحة مهدئة للشعور بالسعادة.

المساعدة في الاسترخاء

يمكن أن تساعد روائح الزهورات على تقليل الضغط، والمساعدة على الاسترخاء مثل زهورات الخزامى أو البابونج وإكليل الجبل التي تساعد على علاج الصداع والتوتر.

المساعدة على النوم

تمتاز رائحتها النفاذة والرائعة بأنها تحفز على النوم لساعات طويلة خلال اليوم، كما يمكن تناول المشروبات الدافئة من الزهورات الصالحة للأكل خلال اليوم للمساعدة على ذلك.

أهم أنواع الزهورات



الكركديه:

تزرع زهورات الكركديه في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وتتعدد ألوانها ما بين اللون الأحمر والأبيض والأصفر، وهي معروفة باستخداماتها الطهوية والطبية، كما أنها تساعد على تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

الهندباء:

تعدّ زهورات الهندباء صالحة للأكل، وهي تحتوي على أزهار صغيرة لديها خصائص مضادة للأكسدة، ويمكن أن تؤكل تلك الزهورات نيئة، أو توضع على أطباق السلطة.

اللافندر:

ويعد واحداً من أنواع الزهورات الخشبية التي تزرع في مناطق معينة من شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وهي تمتاز برائحتها المميزة التي لديها تأثيراتها المهدئة، ويمكن أن تؤكل إما طازجة أو مجففة أو إضافتها على الحمضيات والمريمية والزعتر والتوت وإكليل الجبل.

البابونج:

وهو نوع من الزهورات التي استخدم في الطبخ والطب منذ زمن طويل، حيث يساعد على تقليل القلق وتحسين جودة النوم، كما أنه يضفي نكهة طيبة على الأطعمة التي يتم طهيها به، ويمكن استخدامه طازجا أو جافا، علاوة على ذلك يصنع منه شاي البابونج.

لسان الثور:

يطلق عليها اسم زهرة النجم، وهي زهورات صغيرة على شكل نجمة، وهي إما زرقاء أو بيضاء أو وردية، وتستخدم في علاج بعض الأمراض مثل التهاب الحلق أو السعال.

وتعدّ صالحة للأكل لأنها ذات نكهة حلوة، ويمكن أن تضاف في أطباق السلطات والحلويات وحشوات المعكرونة.

زهر العسل:

توجد أنواع عديدة من زهر العسل، وهي إما صفراء فاتحة أو بيضاء، وكانت تستخدم في الطب الصيني التقليدي منذ زمن طويل، وهي توضع على الجلد لعلاج الأمراض الالتهابية المختلفة، كما يصنع منها الشاي أو شراب عطري مثلج ممزوج بعصير الليمون واللبن، كما تضاف إلى وصفات الخبز السريعة.

المصدر / فلسطين أون لاين