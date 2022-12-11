قوات القمع تقتحم قسم الأسرى في سجن "هداريم"

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قسم الأسرى في سجن "هداريم"، وأجرت تفتيشات واسعة في غرف الأسرى.

اقرأ أيضاً: اقتحام سجن جلبوع والاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن هذا الاقتحام هو الثاني الذي تنفذه قوات القمع في "هداريم" منذ أواخر الشهر الماضي.

يُذكر أنّ عدد الأسرى القابعين فيه 80 أسيراً، غالبيتهم من الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين