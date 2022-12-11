"هيئة": معتقلو حوارة يُهدّدون بخوض الإضراب عن الطعام

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أنّ معتقلي "حوارة" هدّدوا إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، تنديداً بظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاعتقالية المأساوية التي يعيشونها داخل مركز التوقيف.

وقالت الهيئة في تقرير لها: "إنّ الأسرى أكدوا لمحاميها أنهم يعانون الأمريّن داخل "حوارة"، مشيرين إلى أنّ الأقسام التي يُحتجزون فيها لا تصلح للعيش الآدمي، عدا عن معاناتهم من سياسة التجويع التي تتبعها إدارة "حوارة" بحقهم.

اقرأ أيضاً: ​معتقل حوارة.. الإنسانية المغيبة وراء القضبان

وبحسب التقرير فإن وجبات الطعام المقدمة للأسرى سيئة النوع وبكميات قليلة، كما تحرمهم الإدارة أيضاً من الأغطية والملابس وأدوات التنظيف، بالإضافة إلى ذلك فإن وقت الفورة الذي يُسمح من خلاله للمعتقلين بالخروج من الأقسام إلى الساحة قصير جداً.

وأضافت: إنّ "الأسرى أكّدوا لمحامي الهيئة، أنّه في حال لم تستجب إدارة المعتقل لمطالبهم بتحسين ظروفهم الحياتية، فإنهم مصرون على خوض هذه الخطوة التصعيدية والشروع بالإضراب".

اقرأ أيضاً: "أسرى حوارة" يُرجعون طعامهم احتجاجًا على ظروف اعتقالهم

وطالب معتقلو "حوارة" عبر مناشدتهم التي نقلها محامي الهيئة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة التدخل السريع والضغط على سلطات الاحتلال لتحسين أوضاعهم الاعتقالية المزرية.

كما طالبوا بإرسال لجان دولية محايدة لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والموقوفون داخل "حوارة"، ولجان أخرى للرقابة على الشروط الحياتية التي يحياها هؤلاء الأسرى داخل تلك الأقسام.

المصدر / فلسطين أون لاين