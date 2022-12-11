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رغم مغادرة منتخب بلاده قطر.. قرار مفاجئ من رونالدو

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رغم مغادرة منتخب بلاده قطر.. قرار مفاجئ من رونالدو

11 ديسمبر 2022 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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قرار مفاجئ من رونالدو بعد خسارة منتخب بلاده ومغادرتها قطر

غادر المنتخب البرتغالي لكرة القدم الدوحة عائدا إلى البرتغال بعدما ودّع بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بقطر، فيما قرّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البقاء في الدوحة، وفقا لما أكده الاتحاد البرتغالي اليوم الأحد.

ووفقا للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، تبقى مجموعة اللاعبين مع عائلاتهم في قطر مثل رافاييل غوريرو، لاعب فريق بوروسيا دورتموند.

وترك اللاعبون مقر إقامة المنتخب البرتغالي في الدوحة صباح اليوم، إذ توجّهت بقية البعثة إلى المطار في الصباح.

وودّع المنتخب البرتغالي منافسات بطولة كأس العالم "قطر 2022" عقب الخسارة أمام المنتخب المغربي صفر - 1 يوم أمس السبت في دور الثمانية من البطولة.

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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