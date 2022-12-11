"حماس" تعزّي الأسير المقدسي إسحاق عفانة بوفاة والده

تقدّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، بالتعازي للأسير المقدسي إسحاق عفانة وعائلته، بوفاة والدهم المقدسي نعمان عفانة.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة: "نتقدم بخالص العزاء من أهل السيد الصابر المصابر نعمان عفانة أبو إبراهيم والد الأسرى والذي طاف سجون الاحتلال كلها في زيارة أبنائه الأربعة الذين تعاقبوا على السجون".

وأضاف في بيان صحفي مقتضب: "كما ونعزي شعبنا في رجل ذي همّة كان في خدمة أهالي الأسرى من خلال عمله في لجنة أهالي الأسرى المقدسيين".

وتوفي، صباح اليوم الأحد، الحاج نعمان عفانة "أبو إبراهيم" والد الأسير المقدسي إسحق عفانة من بلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير "إسحاق" بتاريخ 22 أكتوبر 2022 من منزله في صور باهر، وتم تحويله للتحقيق في مركز توقيف "المسكوبية"، وبعد التحقيق تم تحويله للاعتقال الاداري لمدة أربعة أشهر.

والحاج "عفانة" والد الأسير إسحاق والأسرى المحررين إسماعيل، وخليل وأيوب، تُوفي بعد مسيرة طويلة من الصبر والثبات والعمل الدؤوب في خدمة الأسرى والناس.

المصدر / فلسطين أون لاين