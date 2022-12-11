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5 قتلى في إعصار ضرب جنوبي الهند

11 ديسمبر 2022 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
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5 قتلى في إعصار ضرب جنوبي الهند

لقي 5 أشخاص مصرعهم، جراء إعصار ماندوس في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند.

وذكرت وسائل إعلام هندية محلية، اليوم الأحد، أن إعصار ماندوس ضرب سواحل تاميل نادو.

وصاحب الإعصار هطولات مطرية غزيرة أدت إلى انهيارات أرضية، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص.

وأكدت أن الإعصار تسبب في أضرار بمئات المنازل، ونقل نحو 10 آلاف شخص إلى المآوي.

ووصلت سرعة الإعصار إلى 100 كيلو متر في الساعة، ثم انخفض إلى 55 كيلومترا إلى مستوى "المنخفض المداري" وهو الفئة التي تبلغ سرعتها القصوى 60 كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع تعليق الأنشطة التعليمية في تاميل نادو لبضعة أيام على وقع الإعصار.

المصدر / وكالات
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