النائب قرعاوي: إمعان الاحتلال بانتهاكاته بحق شعبنا يعريه قانونيًّا وأخلاقيًّا

قال النائب فتحي قرعاوي:" إن الاحتلال يمعن في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني على جميع الأصعدة، مع مرور المناسبات الدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان".

وأوضح قرعاوي أن الاحتلال يمارس الانتهاكات بحق الفلسطينيين من الاعتقالات اليومية والليلية، ومروراً بحالات الإعدامات على الحواجز، كما أنه يتجاهل كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف:" إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يجب ألا يمر مرور الكرام، قبل أن يتعرى الاحتلال من كل ممارساته غير القانونية والأخلاقية بحق الشعب الفلسطيني، والتي على رأسها حقه في حياة كريمة آمنة وبعيدة عن الضغوط والانتهاكات كافّة.

جدير بالذكر، أن العاشر من ديسمبر – كانون الأول يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في وقت ينتهك فيه الاحتلال حقوق شعبنا دون مساءلة أو محاسبة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تمسّكها بحقوق شعبنا المشروعة كافة، وفي مقدّمتها الحرّية وتقرير المصير والتحرير الشامل والعودة، ورفضها لكل مشاريع التسوية والتفريط والتنازل عنها.

ودعت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي إلى وضع حدّ لجرائم الاحتلال المتصاعدة في القدس والضفة الغربية المحتلتين، وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزّة، وتمكين شعبنا من الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة حتى زوال الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.