النائب "نعيم" تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم المقاومة الفلسطينية

دعت النائب في المجلس التشريعي والقيادية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هدى نعيم، اليوم الأحد، الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم المقاومة الفلسطينية.

وقالت في كلمة مسجلة، بمناسبة اقتراب ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ35: "نجدّد العهد والوفاء لحركة الشهداء التي جادت بالدم والروح، على طريق التحرير جندا وقادة مما يحتم عليكم أن تحملوها فكرة ورسالة في كل المحافل مؤمنين بأنكم أصحاب مشروع ورسالة وأنتم الظاهرة الأنقى والأبقى ما صدقتم مع الله منهجا وطريقا".

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وأشادت نعيم بـ "ضفة العياش وعرين الأسود والمرابطين في القدس الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والصبر ومساندة المقاومة، قائلة:" نحن معكم نحمل الهم الفلسطيني معًا نحو التحرير".

ودعت الأمتين العربية والإسلامية بألا تتخلى عن الحركة وأن يكونوا عونًا وسندا للمقاومة التي تأبى الذل والانكسار والهوان حتى تحرير كامل التراب العربي الفلسطيني.



المصدر / فلسطين أون لاين