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الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله في الداخل الفلسطيني

11 ديسمبر 2022 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من مدينة الطيبة في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948 على هدمه منزله.

وأوضحت مصادر محلية، أن المواطن ضياء جابر، أجبر على هدم منزله، تفاديا للغرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال، في حال لم يهدم منزله بنفسه، ما اضطر لتنفيذ أمر الهدم.

وكثفت سلطات الاحتلال من تنفيذ عمليات الهدم في البلدات الفلسطينية مؤخرا، واتخذتها وسيلة لتهجير الفلسطينيين من قراهم إذ يعيش أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في الداخل المحتل عام 1948م، أي قرابة 17.5% من عدد السكان، يشكون من التمييز ضدهم، لاسيما في مجالي الإسكان والتوظيف.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#هدم منزل #قوات الاحتلال #البناء الفلسطيني

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