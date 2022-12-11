مذيع ألماني يُفصل من عمله بعد مشاركته في مسيرة ضد الاستيطان

فصلت قناة KIKA الألمانية مقدّم برامج الأطفال من أصول أفريقية ماتوندو كاستلو على خلفية مشاركته بمسيرة سلمية ضد الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال مقدم البرامج الألماني كاسلو، إنه تعرض للفصل التعسفي من عمله.

وبيّن كاسلو في تغريدة له نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنّه شارك في مسيرة سلمية في بلدة بيت دجن ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين، وساعد في بناء مدرسة في المنطقة".

ولفت كاستلو إلى أنّه تعرض مع المشاركين، لقمع عنيف خلال مشاركته في المسيرة ضد الاستيطان في الضفة الغربية، واصفاً عملية فصله بـ"النفاق الألماني المفضوح".

وذكرت صحيفة "بليد" الألمانية أن كاسلو، يعمل مقدمًا لبرامج الأطفال في شبكات تلفزيونية ألمانية، ويعتبر أوّل مقدم برامج من أصول افريقية.

وتشهد ألمانيا، سلسلة تضييقات غير مسبوقة إزاء أي نشاط أو سلوك متعلق بدعم القضية الفلسطينية داخل مؤسساتها العامة والخاصة، سواء ضد الفلسطينيين أو غيرهم من المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر، أن سبق لشبكة "دوتشه فيليه" الإعلامية شبه الرسمية في ألمانيا، أن فصلت مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين والعرب، بعد ملاحقة محتواهم على "فيسبوك" واتهامهم بـ "معاداة الساميّة"، في نهج يصفه مراقبون بـ " الغيستابو الإعلامي" بحسب تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

المصدر / فلسطين أون لاين