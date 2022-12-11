المقاومة تتصدّى للاحتلال ومستوطنيه في نابلس وجنين ورام الله

نفّذ مقاومون عملية إطلاق نار الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد استهدفت حاجزي حوارة وبيت فوريك بنابلس، وألقوا عبوة متفجرة صوب قوات الاحتلال في جنين بالضفة المحتلة.

وأعلنت "كتيبة بلاطة"، استهداف حاجزي حوارة وبيت فوريك بزخات من الرصاص، رداً على اعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، تمكّن مقاومون من إلقاء عبوات متفجرة محلية الصنع " أكواع " تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة برقين جنوب غرب محافظة جنين.

وصباح اليوم الأحد، تضررت مركبات مستوطنين بعد رشقها بالحجارة على الشارع الاستيطاني قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

واستنفر الاحتلال قواته، بعد تمكن الشباب الثائر من رشق مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة "عوفرا" الجاثمة على أراضي سلواد.

وسجّلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة، 19 عملا مقاوما، من بينها 7 عمليات إطلاق نار، واندلاع 12 نقطة مواجهة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في كل من بير نبالا والطور، وفي النبي صالح وعابود في رام الله.

وفي نابلس جرت عمليات إطلاق نار في قوصين وأوصين وحاجز حوارة وحاجز بيت فوريك ورفيديا، وجبل جرزيم، فيما اندلعت مواجهات في أوصرين وسالم، إلى جانب الرزازة في قلقيلية.

وشهدت أريحا وبيت لحم اندلاع مواجهات في المدخل الجنوبي لأريحا، وفي الخضر وتقوع، وفي باب الزاوية وبيت أمر في الخليل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد سجّلت الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 7 عمليات إطلاق نار على قوات الاحتلال في أماكن مختلفة من محافظة نابلس (حاجز بيت فوريك وحاجز حوارة – جبل جرزيم – قوصين – اوصرين - رفيديا).

المصدر / فلسطين أون لاين