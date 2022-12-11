الاحتلال يعتقل 4 أسرى محررين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة أسرى محررين، بينهم شقيقان، جنوب جنين، بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين، واعتقلت الأسيرين المحررين الشقيقين طارق ونبيل إبراهيم أبو شادوف، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

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وأشارت إلى أن لهما شقيقا اسمه إسماعيل معتقلا منذ 19 عاما، ومحكوما 28 عاما، وفرضت قوات الاحتلال عليه حكما إضافيا لمدة عامين.

وبيّنت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين ناهد سليم حمارشة، وعلي عبد الرحمن بعجاوي، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة يعبد، وفتشتهما.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها وشن حملات تمشيط واسعة في محيط قرى وبلدات الجلمة، وعرانة، وكفر دان، وكفر قود، ونزلة الشيخ .

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين