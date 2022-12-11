الاحتلال يتجاهل القوانين الدوليّة ويواصل انتهاكاته ضدّ الشعب الفلسطيني

غزة/ نور الدين صالح:

في الوقت الذي يُحيى فيه العالم ذكرى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وجرائمها اليومية في الأراضي الفلسطينية، ضاربة عرض الحائط بكلّ المواثيق والمعاهدات الدّولية التي تنص على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني أينما وُجد.

ويُحيي العالم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ويتكون من 30 مادة توضح "الحقوق والحريات الأساسية" للفرد.

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ويوميًّا تتصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، من قتل، واستهداف متعمّد، وسرقة للأراضي، وتهويد وهدم للمنازل، واعتقالات، ولا يزال الحصار الإسرائيلي يضرب أطنابه على مناحي الحياة كافة في قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي.

تذكير بالمعاناة

يقول مدير الشؤون القانونية في منظمة "سكاي لاين" لحقوق الإنسان محمد عماد: إن هذا "الإعلان العالمي" يأتي في كل عام للتذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية منذ عقود طويلة في الضفة وغزة.

وأوضح عماد في حديث خاص لصحيفة "فلسطين"، أنّ حصار قطاع غزة شارف على دخول عامه السادس عشر، دون تحرّك دولي يرقى لمستوى الجريمة، تزامناً مع انعدام الخدمات الأساسية، والأمن الغذائي، وزيادة نسبة الفقر، والبطالة، وتردّي الأوضاع الاقتصادية، وغيرها من الانتهاكات.

وأكّد أنّ كل هذه الممارسات انعكست انعكاسًا خطيرًا على قطاع غزة، وجعلته على حافة الانفجار، مستدلاً بالتّقارير الأُممية التي تتحدث أنّ غزة ستصبح غير قابلة للحياة.

وبيّن أن الانتهاكات اللّحظية في مُدن الضفة لا تزال مستمرّة، والتي تتمثل بالاعتقالات، ومداهمات البيوت، والسيطرة على الأراضي، ومصادرتها، وسياسة الفصل العنصري، وغيرها من الممارسات.

وشدد على أن "هذه الذكرى تأتي للتذكير بمجموعة كبيرة من الحقوق التي أقرّتها القوانين والمواثيق الدّولية، التي تتورط (إسرائيل) في انتهاكها انتهاكًا كاملًا، بحرمان الشعب الفلسطيني حقوقه، والاعتداء عليه في الضفة وغزة".

وبحسب عماد، فإن المجتمع الدولي يتنصل من مسؤولياته، والتزاماته تجاه المدنيين في غزة.

ونبّه إلى وجود بعض المواقف الصادرة عن البرلمانيين الأوروبيين وبعض الحكومات تجاه ممارسات الاحتلال لا ترتقي للمستوى المطلوب.

جرائم مستمرة

إلى ذلك، قال الناشط الحقوقي سعد شلالدة: إنّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة ضد الشعب الفلسطيني من حيث: مصادرة الأراضي، وقضمها، والإعدامات الميدانية، وغيرها من الانتهاكات.

وأضاف شلالدة لصحيفة "فلسطين": "أصبحنا على عتبة عام 2023، ولا يزال آخر احتلال في التاريخ جاثمًا على الأراضي الفلسطينية، ضاربًا عرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدوليّة التي نصت على حماية الفلسطينيين".

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وطالب المجتمع الدولي ودول العالم بضرورة الضّغط على الاحتلال، وتطبيق جميع القرارات، والمعاهدات الدولية التي كفلت حقوق وحريات الإنسان، التي تدوسها (إسرائيل) بجرائمها المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وشدّد على أن "(إسرائيل) تعدُّ نفسها فوق القانون، وتتعامل بكل عنجهيّة، ضاربةً عرض الحائط بالقرارات، والمعاهدات الدولّية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

ودعا إلى تفعيل اللجان الخاصة بانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية؛ من أجل محاكمة قادة الاحتلال مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

كما دعا السلطة إلى رفع قضايا جرائم الاحتلال في المحاكم الدولية، وصولاً إلى محاسبة مرتكبي الجرائم، عادًّا أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يندرج في إطار "الكيل بمكيالين" من القوى المتنفذة.