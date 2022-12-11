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الغرب بدأ يتفهم المسوغات الروسية للعملية العسكرية في أوكرانيا

11 ديسمبر 2022 . الساعة 05:16 بتوقيت القدس
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نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالة لماري ديجيفسكي رأت فيها إن مطالب روسيا المتعلقة بالأمن الدولي، والتي بدأت بسببها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشروعة ومنطقية.

تقول الكاتبة: "عندما تشعر روسيا بالأمان في حدودها التي تشكلت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، حينها فقط سيشعر جميع جيرانها أيضا بالأمان في حدودهم".

وفقًا لها، من أجل ضمان استقرار القارة، من الضروري تطوير آليات جديدة لمنع نشوب صراعات، هذه الآليات يجب أن تكون مدعومة بقواعد تحديد الأسلحة. وشددت ديجيفسكي على أن السلام الدائم لا يمكن ان يتحقق في أوروبا إلا إذا توفرت هذه الشروط، بخلاف ذلك سيستمر خطر نشوب حروب جديدة، وحتى يمكن أن تكون نووية.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#روسيا #الغرب #حرب أوكرانيا

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