"إنفلونزا الكلاب" تنتشر بشكل كبير في الولايات المتحدة فهل تُصيب البشر!

تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل محلوظ "إنفلونزا الكلب".

أبلغ الأطباء البيطريون عن تفشي مثل هذه الأمراض في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة مثل تكساس وكاليفورنيا وفقا لـ "فوربس".

إنفلونزا الكلب تشبه إلى حد بعيد الإنفلونزا البشرية.

وإذا أصيب الكلب بالمرض، فسيشعر بالخمول وقد يصاب بالحمى والسعال وسيلان الأنف.

وقد تنخفض أيضًا شهية الكلب أثناء مرضه.

ولا يمكن أن يصاب البشر بإنفلونزا الكلاب والعكس صحيح.

لا يوجد علاج مناسب لجرو يعاني من الإنفلونزا، على الرغم من أن الأعراض متشابهة.

نصح تيلر أصحاب الحيوانات الأليفة بعدم إعطاء الدواء البشري لحيواناتهم، نظرًا لأن إنفلونزا الكلب لا تكون شائعة مثل الإنفلونزا البشرية وقد لا يتم تطعيم العديد من الكلاب ضد فيروس CIV، فقد تكون العديد من الكلاب معرضة جدًا للإصابة بالفيروس.

ومع ذلك، فإن معظم الكلاب تتعافى تمامًا من هذه الأعراض في حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

يمكن أن تؤدي إنفلونزا الكلاب إلى الوفاة، لكن هذا يحدث في أقل من 10٪ من جميع الحالات.

وأشار الأطباء البيطريون إلى أنه يجب أن يظل أي كلب مصاب بفيروس CIV معزولًا طوال فترة المرض.

وطمأن الأطباء مربي الكلاب وأنه لا داعي للقلق بشأن إصابة كلبك، لأنه لا يوجد دليل على أن هذا الفيروس قد يصيب البشر.

المصدر / وكالات