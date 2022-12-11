النفط يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ شهور

سجلت أسعار النفط أكبر خسائر أسبوعية منذ شهور، وسط مخاوف متنامية من الركود إثر القلق بشأن الإمدادات في أعقاب بيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

كما تراجعت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة، الجمعة.

وكانت أسعار النفط قد حصلت على بعض الدعم وارتفعت أكثر من 1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده، أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم، قد تخفض الإنتاج ردًا على فرض سقف لسعر صادراتها من الخام.

وسجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية بنحو 10 بالمئة لكل منها، في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية للخام الأمريكي منذ أوائل أغسطس، ولبرنت منذ أبريل.

وفي آخر تداولات الأسبوع، تراجع خام غرب تكساس الأمريكي بواقع 44 سنتا إلى 71.02 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلًا أدنى مستوى في 2022.و

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 76.10 دولار للبرميل عند التسوية.

وقال روبرت يوجر المحلل لدى ميزوهو إن أي مخاوف بشأن العرض أصبحت ثانوية بالنسبة للمخاوف بشأن الاقتصاد.

ومع ذلك، أدى ارتفاع أعلى بقليل من المتوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في نوفمبر وأخبار عن إعادة التشغيل الجزئي لخط أنابيب "كيستون" إلى تراجع مكاسب الخام ودفع الخامان القياسيان إلى الانخفاض أكثر من دولار للبرميل.

وأُغلق خط كيستون في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تسرب نحو 14000 برميل نفط في كانساس.

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ارتفاع أسعار النفط بعد تلميح روسيا بخفض الإنتاج.

وفي الصين، قال خبراء اقتصاد إن ارتفاع عدد إصابات كورونا سيضعف على الأرجح النمو الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الرغم من تخفيف بعض القيود، مما يؤدي إلى انتعاش ولكن في وقت لاحق في عام 2023.

المصدر / وكالات