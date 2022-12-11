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قطر.. احتفالات بصعود المغرب إلى نصف نهائي المونديال

بالفيديو الاحتلال يعتدي على المحتفلين بتأهل أسود الأطلس في القدس المحتلة

11 ديسمبر 2022 . الساعة 01:04 بتوقيت القدس
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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المئات من المواطنين المقدسيين، المحتفلين بتأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي في مونديال قطر 2022، في منطقة باب العامود.

وأفادت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اعتدت على المقدسيين خلال احتفالهم بفوز المغرب في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأوضحت المصادر، أن شرطة الاحتلال وفرق الخيالة التابعة لها، اعتدت على المواطنين، وحاولت فض الاحتفال بالقوة، ولاحقتهم في محيط باب العامود وصولًا إلى شارع صلاح الدين.

وكان المئات من المقدسيين خرجوا للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي وتأهله إلى الدور نصف النهائي من المونديال، ورفعوا الأعلام المغربية وصورًا للمنتخب المغربي، كما رفعوا العلم المغربي على أسوار البلدة القديمة.

يذكر أن الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي عمت كافة الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، حيث خرج الآلاف بمسيرات حاشدة جابت المدن والمخيمات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #الاحتلال #المنتخب المغربي #أسود الأطلس

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