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مناورة مفاجئة للاحتلال على حدود غزة

11 ديسمبر 2022 . الساعة 00:12 بتوقيت القدس
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تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مناورة عسكرية على حدود قطاع غزة، وتستمر عدة ساعات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن مناورة عسكرية على حدود قطاع غزة، تبدأ من صباح اليوم الأحد، تستمر عدة ساعات.

ووفقاً لجيش الاحتلال، فالمناورة تأتي من أجل رفع مستوى كفاءة وجاهزية الفرقة، سيتخللها حركة نشطة لقوات الاجتلال والمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، عن البدء بمناورة مفاجئة أطلق عليها اسم "الشتاء الساخن 2".

ووفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال، بدأت مناورة مفاجئة أطلق عليها اسم "الشتاء الساخن 2" لتعزيز جاهزية القوات على الجبهة الشمالية بمشاركة 8000 جندي نظامي و5000 جندي احتياط.

وأفاد جيش الاحتلال أن المناورة ستستمر حتى الثلاثاء.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال #حدود غزة #مناورة عسكرية #انفجارات

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