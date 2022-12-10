تصريح غير متوقع من بيبي بعد خسارة البرتغال أمام المغرب

انتقد قلب الدفاع البرتغالي المخضرم بيبي اختيار حكم أرجنتيني لقيادة المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام نظيره المغربي صفر-1 السبت على ملعب الثمامة في الدور ربع النهائي لمونديال قطر.

ورأى ابن الـ39 عاماً في حديث لقناة "سيك نوتيسياس" البرتغالية أن اختيار الحكم الأرجنتيني فاكوندا تيلو لقيادة المباراة لم يكن صائباً لأن بلاده لا تزال في البطولة كون ليونيل ميسي ورفاقه تأهلوا الجمعة إلى نصف النهائي على حساب هولندا بركلات الترجيح.

وقال بيبي "في كأس عالم، يمنح الحكم ثماني دقائق فقط من الوقت بدل الضائع في حين أننا لم نلعب أي شيء، لا شيء في الشوط الثاني. الفريق الوحيد الذي أراد لعب كرة القدم هو نحن".

وأضاف "أنا حزين جدا"، فبعد "90 دقيقة حاول فيها المغرب على الدوام إيقاف لعبنا بأخطاء صغيرة والحكم لا يعطي بطاقة صفراء ولا يشير إلى أي شيء..."

ورغم احتمال تعرضه لعقوبة "يتوجب علي أن أقول ذلك، لأنه أقوى مني. من غير المقبول لحكم أرجنتيني أن يدير مباراتنا هنا اليوم بعد الذي حدث في الأمس وما قاله ميسي...".

ويتحدث بيبي عن انتقاد ميسي للحكم الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوس بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح في لقاء تقدمت خلاله الأرجنتين 2-صفر حتى الدقيقة 83 قبل أن يقلص البديل فاوت فيخهورست الفارق ثم يخطف التعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

وقال ميسي "لا يمكنك أن تضع حكماً مثل هذا لمباراة بهذا الحجم".

من جهته، لم يبرر المدرب البرتغالي فرناندو سانتوش الخسارة بخيار الحكم، قائلاً في مؤتمر صحافي "كان علينا أن ننهي الهجمات وتسجيل الأهداف... يجب أن نمنح الفضل للمنتخب المغربي وحاولنا خلق العديد من الفرص وبرونو (فرنانديش) سدد وأصاب العارضة".

وتابع "سجل المغرب في الشوط الأول واعتقد أنه ليس من العادل أن نخسر ولكن هذه هي كرة القدم. دخلنا الشوط الثاني بهدف التسجيل مع مزيد من التحرك ومساعدة اللاعبين للتقدم إلى مرمى المنافس وحصلنا على عدة فرص ولكن في كرة القدم يجب أن يكون لدينا بعض الحظ. ولم تكن الحال كذلك".

ورأى "لاعبونا كانوا قلقين في نهاية المباراة وأرادوا تمرير الكثير من العرضيات وسدد (جواو) فيليكس وانقذ (الحارس ياسين) بونو كرة رائعة. اعتقدنا انه كان يمكننا الوصول إلى النهائي والفوز باللقب أيضاً".

وعن استمراره مع المنتخب قال "بعد البطولة سأتحدث مع الرئيس (الاتحاد البرتغالي) وعندما سأذهب إلى البرتغال بهدوء وروية سنتعامل مع المسألة مجدداً".

وعن الموسم السيء الذي يمر به كريستيانو رونالدو واذا كان لذلك انعكاسه السلبي على المنتخب، قال "لا اعتقد أن ما حدث لرونالدو والانتقادات التي واجهها هذا الموسم لها اي انعكاس على المباراة اليوم. لدينا فريق دائماً موحد".

المصدر / وكالات