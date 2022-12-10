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وفد قيادي من حماس بقيادة خليل الحية يستقبل ناصر القدوة

10 ديسمبر 2022 . الساعة 21:26 بتوقيت القدس
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استقبل وفد قيادي من حركة "حماس" برئاسة د. خليل الحية نائب رئيس الحركة في قطاع غزة في مكتب دائرة العلاقات الوطنية، د. ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق والقيادي البارز في حركة فتح والوفد المرافق له.

واستعرض الجانبان وفق تصريح تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، الأوضاع السياسية على الساحة الدولية والإقليمية والفلسطينية، خاصة سبل تعزيز صمود شعبنا، ومواجهة جرائم الاحتلال في القدس والضفة.

وتوقف الجانبان أمام المشهد الوطني الفلسطيني، وجرى التوافق على ضرورة تكثيف التواصل والعمل المشترك لإنجاز الوحدة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً بما يحقق الشراكة الكاملة في إطار نظام سياسي فلسطيني يعمل على تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وطرد الاحتلال وفق استراتيجية وطنية شاملة متفق عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #خليل الحية #ناصر القدوة

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