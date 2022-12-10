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قطر.. احتفالات بصعود المغرب إلى نصف نهائي المونديال

10 ديسمبر 2022 . الساعة 21:11 بتوقيت القدس
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احتفالات بفوز المغرب في قطر (عدسة/ ياسر قديح)

احتفلت الجماهير المغربية والعربية في قطر بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي وبلوغه نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ورددت الجماهير هتافات الفرح والنصر من أمام استاد "الثمامة" الذي أقيمت المباراة على أرضه.

كما جابت سيارات تحمل الأعلام المغربية شوارع العاصمة الدوحة.

فيما شهدت مناطق سوق واقف ودرب لوسيل احتفالات كرنفالية بفوز المنتخب المغربي.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله إلى نصف نهائي المونديال عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

ويلتقي المغرب في المربع الذهبي، الأربعاء المقبل، المنتصر من اللقاء المنتظر بين حاملة اللقب فرنسا ونظيرتها إنجلترا المقرر في وقت لاحق، مساء اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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