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أبو زهري يهنئ المنتخب المغربي بالتأهل لنصف نهائي المونديال

10 ديسمبر 2022 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
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هنأ عضو قيادة حركة حماس في الخارج د. سامي أبو زهري الأشقاء المغاربة بفوزهم وتأهلهم لنصف نهائي كأس العالم.

وأكد حرص الحركة على العلاقة مع جميع الدول العربية دون استثناء، مبينا أنها لم تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال أبو زهري: "هناك تقاطع في المصالح مع الدول العربية على أساس قاعدة مواجهة الاحتلال".

وأضاف: "حماس أكبر حركة في الساحة الفلسطينية ومشروعها المقاوم جعل الدول العربية تطلب العلاقة، رغم امتلاكنا لعلاقات استراتيجية مع بعض الدول، إلا أننا حريصون على العلاقة مع جميع الدول".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #المغرب #سامي أبو زهري #مونديال قطر 2022

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