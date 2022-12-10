فرحة مغربية عارمة ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر 2022

عمت الفرحة ملايين الجماهير المغربية، السبت، بعد بلوغ منتخب بلادهم نصف نهائي مونديال قطر 2022، لأول مرة في تاريخ الدول العربية والإفريقية.

وعمت الفرحة المغاربة في المقاهي والمنازل وأماكن المشاهدة المفتوحة بمجرد انتهاء المباراة، مرددين الشعارات احتفالا بفوز منتخبهم على البرتغال بهدف دون مقابل، وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وتفاعل الجمهور مع منتخب بلاده بالتشجيع والهتاف متجاوبا مع مجريات اللقاء، ليخرجوا للشوارع احتفاء بذلك.

ويعد هذا التأهل الأول على مستوى المنتخبات العربية والإفريقية.

ويشارك المغرب للمرة السادسة في المونديال بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، ونجوم مثل العميد غانم سايس لاعب بيشكتاس التركي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة إلى سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي، وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي، وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

المصدر / الأناضول